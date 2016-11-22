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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 05:20 BJT

美股盘后：惠普股价盘后下挫1.6%，之前公布季度业绩和财测

路透11月22日 - 惠普 周四在盘后交易中下跌1.6%，之前该公司公布季度业绩和财测。

该公司报告，2016会计年度第四季非GAAP每股收益为0.36美元，GAAP持续经营业务每股收益0.30美元，营收为125亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季每股收益0.36美元，营收为119亿美元。

惠普企业预计2017会计年度GAAP持续经营业务每股收益为1.47-1.57美元，非GAAP每股收益为1.55-1.65美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司2017会计年度每股收益为1.60美元。(完)

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