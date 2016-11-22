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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.21    -0.20    -0.21   2444369
    京东                25.81    -0.19    -0.73   7103361
    新浪              74.05    +6.76   +10.05   2933925
    搜狐              34.69    -0.18    -0.52    144429
    网易             231.82    -1.56    -1.00    796669
    百度             164.47    -1.22    -0.74   1594624
    
    台湾
    台湾积体电路       29.91    +0.26    +0.88   1484441
    联电                1.83    -0.01    -0.54    207340
    日月光              5.46    +0.05    +0.92     70435
    硅品精密           7.45    +0.05    +0.68    351199
    和信超媒体         2.61    +0.05    +1.95      8069
    友达                3.63    +0.00    +0.00     66502
    中华电信           33.08    +0.37    +1.13    154181
    台湾国际航电      52.69    +0.51    +0.98    913616
    
    香港
    中国移动           54.18    +0.12    +0.22    157934
    中国联通           11.56    +0.06    +0.52     92266
    中国电信           47.30    -0.14    -0.30     15856
    中芯国际            7.10    +0.08    +1.14     20322
    电讯盈科         5.58    +0.10    +1.90     12448
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 张荻)

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