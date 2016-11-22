金砖国家：11月22日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月22日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.19%，报857.45点。
中国股市：沪综指连两日收创10个半月新高，周期股仍有续升空间
中国汇市：人民币放量收升，客盘购汇意愿强烈料令反弹受阻
香港股市：恒指收高1.4%，美股上扬为亚洲市场奠定乐观基调
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巴西股市：上涨，受助于外部风险偏好，以及投资者在此前下跌之后买进。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.45%，报61,954.473点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3545/65，上日收报3.3495/20。
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南非股市：上涨，与其它新兴市场股市走势一致，投资者买回超卖的零售与银行类股。指标Top-40指数 收盘上涨0.92%，报44,575.06点；大盘综合指数 收盘上涨1.03%，报51,117.74点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因商品价格攀升和美元涨势暂竭
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印度股市：收高，自上日触及的六个月低位反弹。美股上涨提供正面指引，油价上涨亦提振人气。BSE指数 收盘上涨0.76%，报25,960.78点；NSE指数 收盘上涨0.92%，报8,002.3点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.25，上日收报68.155。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.19%，报1,016.84点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.4%，报531.99点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.2%，报63.783；卢布兑欧元 升值0.17%，报67.745。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。