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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 06:44 BJT

加拿大股市：收升至17个月新高，受矿业与金融股带动

路透多伦多11月22日 - 加拿大股市主要股指周二升至17个月高位，基本金属矿业股与金融股涨势，抵销下周主要石油生产国召开会议前，能源股出现的部分获利了结。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高60.51点，或0.4%，报15,100.38点，为2015年6月来最高水平。

Teck Resources Ltd 跳涨7.3%至34.33加元；First Quantum Minerals Ltd 劲扬6.3%报15.73加元。

工业股上涨近1%，铁路股领涨。

主要股指的10大类股中，仅有三种下跌，包括能源股。(完)

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