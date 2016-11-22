欧洲经济指标预测--11月23日-11月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月21日当周 11月23日(三) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 51.4 51.8 服务业PMI 51.9 51.4 综合PMI 51.8 51.6 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 54.8 55.0 服务业PMI 54.0 54.2 综合PMI 55.0 55.1 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.3 53.5 服务业PMI 53.0 52.8 综合PMI 53.3 53.3 11月24日(四) 0630 法国非农就业岗位 第三季修正值 -- +0.3% 0700 德国经季节调整GDP(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.7% +1.5% 0745 法国企业景气指数 11月 102 102 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -5.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 110.5 110.5 现况指数 115.0 115.0 预期指数 106.0 106.1 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差28.8 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 38.252 1000 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 9.7 9.7 11月25日(五) 0745 法国消费者信心指数 11月 98 98 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 9月 -- +10.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +15.9% 工业销售(经季节调整，较前月) 9月 -- +4.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +6.8% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 +0.6% +1.0% (较上年同期) -2.1% -0.8% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 1100 英国CBI零售销售差值 11月 正12 正21 11月28日当周 11月28日(一) 0900 意大利制造业企业信心指数 11月 -- 103.0 0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 -- +5.0% 对家庭贷款 -- +1.8% 对非金融行业贷款 -- +1.9% 1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 0.55 经济景气指数 -- 106.3 工业景气指数 -- 负0.6 服务业景气指数 -- 12.0 消费者信心指数终值 -- 负8.0 消费者通胀预期指数 -- 4.3 生产者通胀预期指数 -- 3.2 11月28-29日 0700 德国进口物价(较前月) 10月 +0.7% +0.1% (较上年同期) -0.8% -1.8% 11月28-30日 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- -1.4% (较上年同期) -- +0.4% 11月29日(二) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 -- -0.2% 0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第三季 -- 490.3 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加14.05 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加32.48 抵押贷款批准件数(件) -- 62,932 M4货供额(较前月) -- -0.4% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 11月30日 0001 英国GfK消费者信心指数 11月 -- 负3 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 10月 -- 正1.59 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 -- +0.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.1% 0800 瑞士KOF领先成长指标 11月 -- 104.7 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 -- 减少1.3 未经季节调整失业人数(万人) -- 254 经季节调整失业率 -- 6.0% 经季节调整失业人数(万人) -- 266.2 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 -- +0.5% 扣除食品和能源的HICP -- +0.7% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 王兴亚)