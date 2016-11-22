美股业绩：惠普当前季度经调整后获利预估低于市场预期

惠普公布，截至10月31日的会计年度第四季度净利降至4.92亿美元，合每股0.28美元；上年同期为13.2亿和0.73美元。

扣除特殊项目后，公司每股盈利为0.36美元，与分析师预估一致。

该公司净营收增加2%至125.1亿美元，高于分析师平均预估的119亿美元。

同时，惠普企业(HPE) 公布的第四季度获利好于预期，得益于服务器和存储服务的良好需求。

扣除特殊项目后，惠普企业每股获利为0.61美元，优于分析师平均预估的0.60美元。(完)