美股业绩：惠普当前季度经调整后获利预估低于市场预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
惠普公布，截至10月31日的会计年度第四季度净利降至4.92亿美元，合每股0.28美元；上年同期为13.2亿和0.73美元。
扣除特殊项目后，公司每股盈利为0.36美元，与分析师预估一致。
该公司净营收增加2%至125.1亿美元，高于分析师平均预估的119亿美元。
同时，惠普企业(HPE) 公布的第四季度获利好于预期，得益于服务器和存储服务的良好需求。
扣除特殊项目后，惠普企业每股获利为0.61美元，优于分析师平均预估的0.60美元。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪/王丽鑫)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。