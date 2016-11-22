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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 07:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆对强劲升势展开整理

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* 美元/日圆受美股以及短期美债收益率升势支撑

* 东京适逢假期休市，应会限制亚洲市场的交投意愿，同时对升势进行整理

* 五、10和20日(周)移动均线走高--呈现多头趋势

* 向上目标测试112.43，为2015年6月至2016年6月这波跌势的50%回档位

* 隔夜纽约市场午后波动区间110.83/111.36为初步支撑位/阻力位

* 相关图表请点选： reut.rs/2gjeTPC

(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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