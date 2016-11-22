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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 07:33 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币整理，美债收益率曲线趋平

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    * 美元兑日圆以外亚洲货币进行整理，美债收益率曲线趋平
    * 美国成屋销售数据超乎预期，创2007年2月以来最高
    * 美股脱离盘中高点，但仍收在纪录收盘高位
    * 油价回落--伊朗和伊拉克料阻挠OPEC限产协议的达成
    * 大宗商品价格上涨，铜价触及16个月高位，金价下跌，农产品涨跌
不一
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 李爽)

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