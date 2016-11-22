《中国报摘》--中国证券报11月23日

* 头版头条:

--证监会副主席姜洋表示，下一步，证监会将紧扣创新驱动发展和大众创业万众创新这一时代主题，进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制，推动产品创新、业务创新和服务创新，助力更多创新创业企业通过多层次资本市场发展壮大。

* 其他:

--中国电子集团总经理刘烈宏表示，今后将进一步推动混改引入战略投资者，推动所属企业员工持股，坚定推进公司资产证券化的进程。未来中国电子产业发展的重要模式就是利用上市公司来运作和发展一批重要的产业转型升级项目。

--中国信托业协会的最新统计结果显示，截至三季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为18.17万亿元人民币，较二季度末的17.29万亿元增长近1万亿元。