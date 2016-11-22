《中国报摘》--中国证券报11月23日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--证监会副主席姜洋表示，下一步，证监会将紧扣创新驱动发展和大众创业万众创新这一时代主题，进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制，推动产品创新、业务创新和服务创新，助力更多创新创业企业通过多层次资本市场发展壮大。
* 其他:
--中国电子集团总经理刘烈宏表示，今后将进一步推动混改引入战略投资者，推动所属企业员工持股，坚定推进公司资产证券化的进程。未来中国电子产业发展的重要模式就是利用上市公司来运作和发展一批重要的产业转型升级项目。
--中国信托业协会的最新统计结果显示，截至三季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为18.17万亿元人民币，较二季度末的17.29万亿元增长近1万亿元。
--中国建筑 公告称，公司收到上海证券交易所的问询函，上交所对安邦资产增持中国建筑目的是否有变、是否拟参与中国建筑的经营和管理进行问询。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。