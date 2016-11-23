《汇市简讯》澳元兑日圆在亚洲市场早盘窄幅波动，有望向上突破

2342GMT * 澳元/日圆在亚洲市场高开0.8%，但仍陷于区间波动 * 今日适逢日本假期，且澳洲亦无一线数据公布，暗示亚洲时段该货 币对将在区间内交投 * 动量指标以及五日、10日和20日移动均线小幅走高--呈现多头走势 * 囿于81.00/82.60区间已逾一周--向上突破可能性较大 * 相关图表请点选： reut.rs/2gzlrJ1 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)