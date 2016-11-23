中国个股：上交所问询安邦资产增持中国建筑目的，是否拟参与经营管理

路透上海11月23日 - 在安邦资产连续增持中国建筑 后，上海证券交易所对其下发问询函，要求安邦资产再次确认，此前“获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值”的增持目的是否发生变化，是否拟参与中国建筑的经营和管理。

截止11月18日，安邦资产持有中国建筑15亿股，占总股本5%；同时称未来12个月将继续增持不少于1亿股。其后，在两个交易日内买入中国建筑约3.63亿股，增持数量已超过计划增持数量的下限，并称本次增持计划尚未完成。

对于安邦资产两日内大幅增持中国建筑，上交所问询函要求，“说明前期所设下限的合理性。同时，请你公司根据前述规定要求，审慎合理地确定后续拟增持股份的数量、金额或相应区间。”

根据相关规定，增持计划主要内容应披露本次拟增持股份的数量或金额。增持数量或金额应当明确。如设置数量或金额区间的，其上限和下限应当明确，且区间范围应当审慎合理，具有可执行性。

中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。

中国建筑周二收报9.05元人民币，过去一个月累计涨幅扩大至22.6%。(完)

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