《香港报摘》--经济日报11月23日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--市场估美国联储局下月加息机会达100%，股市已逐步反映加息忧虑，美元初步高位整固，缓和资金流出香港压力；蓝筹股普遍上升，反映资金入市迹象。
**其他**
--周大福 上半财年营业额及经营利润仍跌逾两成，惟公司主席郑家纯认为，零售业已跌得“差不多”，冀下半财年跌幅收窄或止跌。
--证监会企业融资部执行董事何贤通出席大中华独立董事论坛时提到，现时市场环境复杂及多面化，单靠执法无法处理全部问题。
--从事移动互联网业务的美图秀秀开发商美图公司暂订下月初招股，据保荐人之一的招商证券指，该股合理估值介乎47.1亿至66.87亿美元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。