版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 08:23 BJT

《香港报摘》--经济日报11月23日

**头版头条**

--市场估美国联储局下月加息机会达100%，股市已逐步反映加息忧虑，美元初步高位整固，缓和资金流出香港压力；蓝筹股普遍上升，反映资金入市迹象。

**其他**

--周大福 上半财年营业额及经营利润仍跌逾两成，惟公司主席郑家纯认为，零售业已跌得“差不多”，冀下半财年跌幅收窄或止跌。

--证监会企业融资部执行董事何贤通出席大中华独立董事论坛时提到，现时市场环境复杂及多面化，单靠执法无法处理全部问题。

--从事移动互联网业务的美图秀秀开发商美图公司暂订下月初招股，据保荐人之一的招商证券指，该股合理估值介乎47.1亿至66.87亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐