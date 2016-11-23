《中国报摘》--其他报纸重要消息11月23日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--证券公司风险管理边界将从表内扩展至表外，从单纯的母公司风控扩展为一个包括了所有子（孙）公司的全面风险管理系统。监管部门将从2017年起启动并表监管试点，要求首批七家试点公司从明年起按照并表要求逐步建立完善覆盖境内外全部母子公司风险敞口的评估、监测体系，并尝试按季度向证监会报送全面风险监管报表。
--工信部官网昨披露《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）（征求意见稿），锂离子动力电池单体企业的年产能门槛由2亿瓦时提高至80亿瓦时，而目前达标的仅有比亚迪 和宁德时代两家。
**证券时报**
--入股信泰人寿六年的三井住友海上火灾保险公司 将全部退出，接盘方是北京九盛资产，这一变更事项待中国保监会批准后生效。
--成立不足两年的渤海人寿完成第二轮增资，注册资本变更为130亿元人民币，增资后渤海金控 仍持有渤海人寿20%股权，仍为第一大股东，新引入安信信托和山东如意两家股东。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。