《中国报摘》--其他报纸重要消息11月23日

**上海证券报**

--证券公司风险管理边界将从表内扩展至表外，从单纯的母公司风控扩展为一个包括了所有子（孙）公司的全面风险管理系统。监管部门将从2017年起启动并表监管试点，要求首批七家试点公司从明年起按照并表要求逐步建立完善覆盖境内外全部母子公司风险敞口的评估、监测体系，并尝试按季度向证监会报送全面风险监管报表。

--工信部官网昨披露《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）（征求意见稿），锂离子动力电池单体企业的年产能门槛由2亿瓦时提高至80亿瓦时，而目前达标的仅有比亚迪 和宁德时代两家。

**证券时报**

--入股信泰人寿六年的三井住友海上火灾保险公司 将全部退出，接盘方是北京九盛资产，这一变更事项待中国保监会批准后生效。

--成立不足两年的渤海人寿完成第二轮增资，注册资本变更为130亿元人民币，增资后渤海金控 仍持有渤海人寿20%股权，仍为第一大股东，新引入安信信托和山东如意两家股东。(完)