《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月23日

*工商时报：

--复兴航空 昨日正式宣布公司解散，第二大债权银行合库将在今日召集联贷债权银行团会议以商讨对策，合库内部已拟妥腹案，将率联贷银行团向法院提出异议，反对兴航就地解散后清算，而应进入重整程序，预计今日获得联贷银行团一致通过，也将扩及到全体债权银行。

--开发金 前三季税后净利44.42亿台币，总经理杨文钧表示，随着凯基银行及证券业绩稳健成长，开发工银也将积极实现投资获利，2017年正进入转型收割期，获利可望大幅上扬，且未来也会维持高股利政策。

*经济日报：

--复兴航空公司因营运不善无预警申请停航后解散，不仅引发劳工失业问题，行政院也担忧导致旅游业等观光产业萧条、崩解。行政院政务委员张景森表示，已经注意到系统性风险这个问题，在交通部第一时间介入处理后，应该可以有效控制。

--乐视积欠供应链钜额货款，可能面临遭〞挤兑〞风险，中国媒体点名仁宝 及信利合计约220亿台币，应收款项暂时无法收回，是最大受害者。

--金管会主委李瑞仓有意推动修正银行法第75条，扫除长年阻碍银行行舍都更的条文，如顺利推动修法，有助拥有大量自用行舍的公股行库，展开大规模都更重建。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。