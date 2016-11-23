《香港报摘》--信报11月23日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--香港迪士尼乐园宣布扩建计划，新设漫威超级英雄故事及《魔雪奇缘》两个主题区并扩建现有睡公主城堡，预计2018至2023年推出，共耗资109亿港元。
**其他**
--新世界发展 主席郑家纯出席股东会前表示，政府推出“劲辣招”，楼市成交必然大减，但相信对楼价的影响不会太大，新世界推盘时会效法其他发展商，考虑替买家补贴印花税成本，补贴多寡要视个别楼盘而定。
--据外电报道，河南省城商行中原银行明年拟来港上市，集资10亿美元，并已选定四家投行安排上市事宜，包括建银国际、招银国际、中信里昂及摩根大通。
--面对环球因素未明朗，航运业巨头马士基集团 北亚区首席代表施敏夫坦言感到困惑，如果特朗普兑现承诺，相信会对环球航运行业带来打击，现阶段对有关政策持观望态度。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。