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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 08:34 BJT

《香港报摘》--信报11月23日

**头版头条**

--香港迪士尼乐园宣布扩建计划，新设漫威超级英雄故事及《魔雪奇缘》两个主题区并扩建现有睡公主城堡，预计2018至2023年推出，共耗资109亿港元。

**其他**

--新世界发展 主席郑家纯出席股东会前表示，政府推出“劲辣招”，楼市成交必然大减，但相信对楼价的影响不会太大，新世界推盘时会效法其他发展商，考虑替买家补贴印花税成本，补贴多寡要视个别楼盘而定。

--据外电报道，河南省城商行中原银行明年拟来港上市，集资10亿美元，并已选定四家投行安排上市事宜，包括建银国际、招银国际、中信里昂及摩根大通。

--面对环球因素未明朗，航运业巨头马士基集团 北亚区首席代表施敏夫坦言感到困惑，如果特朗普兑现承诺，相信会对环球航运行业带来打击，现阶段对有关政策持观望态度。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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