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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 08:46 BJT

美国个股：艾克森美孚称其Baton Rouge炼厂发生小火灾，四人受伤

路透休斯顿11月22日 - 艾克森美孚 周二称，其位于路易斯安那州Baton Rouge的炼油石化厂周二下午发生小火灾，四人受伤。

这是墨西哥湾炼厂两天内发生的第三起事故，令该地区的燃料生产下降。该地区的炼厂拥有逾100万桶/日的产能。1月汽油期货 周二晚些时候一度跳涨0.75%。

艾克森美孚称，火势在当地时间下午4点(1000 GMT)左右已被扑灭。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)

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