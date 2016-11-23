《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月23日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
11月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 二收市价的比较.(1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高67.18点，或0.35%，报19,023.87 点。延续美国大选后的涨势，道指首次收在19,000点关口以上，三大股指 连续第二日刷新纪录最高收位。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 131.780 3.37 20857 10.220 -0.19 > 中国铝业 <2600.HK 11.100 2.40 38010 3.444 1.28 > 中国移动 <0941.HK 54.180 0.22 157934 84.041 -0.43 > 中国人寿 <2628.HK 13.860 2.14 193089 21.499 -0.24 > 中石油 <0857.HK 69.300 1.87 24108 5.375 -0.47 > 中石化 <0386.HK 70.370 1.59 22275 5.458 0.33 > 汇丰控股 <0005.HK 39.730 0.66 1492075 61.627 -0.12 > 中电信 <0728.HK 47.300 -0.30 15856 3.668 0.51 > 中国联通 <0762.HK 11.560 0.52 92266 8.966 -1.04 > 兖州煤业 <1171.HK 7.490 3.31 5389 5.809 0.33 > 华能国际 <0902.HK 24.400 1.12 20489 4.731 0.87 > 南方航空 <1055.HK 28.510 1.28 2499 4.422 -0.40 > 东方航空 <0670.HK 22.770 0.31 1477 3.532 -0.23 > 中芯国际 <0981.HK 7.100 1.14 20322 1.101 -0.78 > （完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。