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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 08:34 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月23日

11月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
二收市价的比较.(1美元=7.7557港元 )
    
    美股道琼工业指数 周二收高67.18点，或0.35%，报19,023.87
点。延续美国大选后的涨势，道指首次收在19,000点关口以上，三大股指
连续第二日刷新纪录最高收位。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            131.780  3.37     20857     10.220        -0.19
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.100   2.40     38010     3.444         1.28
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.180   0.22     157934    84.041        -0.43
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.860   2.14     193089    21.499        -0.24
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            69.300   1.87     24108     5.375         -0.47
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            70.370   1.59     22275     5.458         0.33
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.730   0.66     1492075   61.627        -0.12
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.300   -0.30    15856     3.668         0.51
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.560   0.52     92266     8.966         -1.04
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.490    3.31     5389      5.809         0.33
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.400   1.12     20489     4.731         0.87
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.510   1.28     2499      4.422         -0.40
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            22.770   0.31     1477      3.532         -0.23
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            7.100    1.14     20322     1.101         -0.78
           >                                                             
 
    （完）

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