《香港重要政经日程》--11月23日-12月1日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
================== 今日重要政经消息=================
11月23日（周三）
高雅光学 公布中期业绩。
雅各臣科研制药< 2633.HK>公布中期业绩。
森信纸业集团 公布中期业绩。
东方表行集团 公布中期业绩。
远东发展 公布中期业绩。
威高国际 公布中期业绩。
莎莎国际 公布中期业绩。
石药集团 公布第三季业绩。
阿里健康 公布中期业绩。
*安硕恒生指数ETF 首日挂牌。
14:30 安本资产管理2017投资展望记者会。
15:30 莎莎国际 中期业绩记者会。
16:00 Indosuez财富管理外汇及商品前景展望。
================== 近期重要政经消息=================
11月24日（周四）
伟能集团 首日挂牌。
公布10月份进出口数字。
雅天妮 公布中期业绩。
富士高实业 公布中期业绩。
宝光实业 公布中期业绩。
六福集团 公布中期业绩。
金山工业 公布中期业绩。
高银地产 公布中期业绩。
天鸽互动 公布第三季业绩。
DYNAM JAPAN 公布中期业绩。
11:00 法国外贸银行中国银行业报告记者会。
11:00 星展唯高达中国汽车及新能源汽车产业市场展望。
11:30 远东发展 中期业绩记者会。
12:30 瑞生国际律师事务所中国境外并购会议。
11月25日（周五）
盟科控股 首日挂牌。
广东爱得威建设 首日挂牌。
沿海家园 公布中期业绩。
怡益控股 公布中期业绩。
华禧控股 公布中期业绩。
利记 公布中期业绩。
现代美容 公布中期业绩。
华厦置业 公布中期业绩。
建福集团 公布中期业绩。
包浩斯国际 公布中期业绩。
中民控股 公布中期业绩。
华南城 公布中期业绩。
五龙电动车 公布中期业绩。
五龙动力 公布中期业绩。
神州资源 公布中期业绩。
紫光控股 公布中期业绩。
国际娱乐 公布中期业绩。
日本电动车制造商GLM香港品牌发布会。
11月28日（周一）
大家乐集团 公布中期业绩。
震雄集团 公布中期业绩。
慕诗国际 公布中期业绩。
南旋控股 公布中期业绩。
维珍妮 公布中期业绩。
新秀丽 公布第三季业绩。
康师傅控股 公布第三季业绩。
翠华控股 公布中期业绩。
YGM 公布中期业绩。
11:30 华南城 中期业绩记者会。
11月29日（周二）
膳源控股 首日挂牌。
波司登 公布中期业绩。
进智公共交通 公布中期业绩。
中国燃气 公布中期业绩。
中国置业投资 公布中期业绩。
中国三迪 公布中期业绩。
金源米业 公布中期业绩。
辉山乳业 公布中期业绩。
欧舒丹 公布中期业绩。
力宝 公布中期业绩。
力宝华润 公布中期业绩。
蒙古能源 公布中期业绩。
维他奶 公布中期业绩。
11月30日（周三）
公布10月份M-3货币供应数字。
公布10月份外汇基金资产数字。
12月1日（周四）
公布10月份零售销售数据。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。