建信期货：中国期指多头热情高涨

昨日沪深两市继续走高，盘中有色、煤炭、钢铁等资源板块领涨，推动大盘上升，激活市场人气，上证综指收盘涨0.94%，报3248.35点，续创10个月新高；深成指收盘涨0.79%，报10985.6点；创业板指尾盘大幅拉升，收盘涨1.16%，报2177.65点，两市成交量小幅放大。期指所有合约均收涨，且涨幅均大于其跟踪指数，主力合约基差贴水幅度微微缩小，IF1612、IH1612、IC1612基差分别为-17.56、-10、-67.65。

主力持仓方面，前20席位在各品种主力合约上多空方持仓量增减不一。具体来看，前20席位在IF1612上多空方均减仓，其中空方减仓力度大于空方，但总持仓量依然空头占优；在IC1612上多空双方均增仓，其中多方增仓力度略大,总持仓量依然空头占优。总体来看，前20席位空头占优的格局未出现改变，虽然目前现货市场以多头进攻为主，但空头并未大幅离场。(完)