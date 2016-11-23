华泰期货：郑糖需关注政策指引

进入11月，国内外糖价走势出现分化。国内方面，郑糖依旧强势，主力合约在6700—7000元/吨高位振荡。反观国外，ICE原糖经过10月的调整，一路下行，主力合约在11月18日盘中一度下跌至20.05美分/磅，创近两个月的新低。

供给侧改革是推动大宗商品普遍上涨的核心因素。一方面，从供应端去杠杆，减少产能；另一方面，在消费端加杠杆，加速去库存。新榨季国内食糖产量将恢复到正常水平，而年度食糖总消费量可变化空间不大，主要变量在于抛储量、进口量以及走私量，政策是影响这些变量的关键。笔者认为，政策预计会延续，在供给侧改革不断推进下，新榨季糖价将继续上涨，从而带动国家储备糖去库存。(完)