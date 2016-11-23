华泰期货：郑糖需关注政策指引

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月23日的《期货日报》：
进入11月，国内外糖价走势出现分化。国内方面，郑糖依旧强势，主力合约在6700—7000元/吨高位振荡。反观国外，ICE原糖经过10月的调整，一路下行，主力合约在11月18日盘中一度下跌至20.05美分/磅，创近两个月的新低。
供给侧改革是推动大宗商品普遍上涨的核心因素。一方面，从供应端去杠杆，减少产能；另一方面，在消费端加杠杆，加速去库存。新榨季国内食糖产量将恢复到正常水平，而年度食糖总消费量可变化空间不大，主要变量在于抛储量、进口量以及走私量，政策是影响这些变量的关键。笔者认为，政策预计会延续，在供给侧改革不断推进下，新榨季糖价将继续上涨，从而带动国家储备糖去库存。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。