主要国家经济指标预测--11月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日(四) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 51.4 0700 德国经季节调整GDP(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.7% +1.5% 0745 法国企业景气指数 11月 102 102 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -5.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 110.5 110.5 现况指数 115.0 115.0 预期指数 106.0 106.1 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差28.8 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 38.252 1000 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 9.7 9.7 2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 102 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 10月 -- 逆差14.36 截至10月的一年 -- 逆差34 进口 10月 -- 49 出口 -- 34.7 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -0.4% -0.5% 全国整体CPI -- -0.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.4% -0.4% 东京地区整体CPI -- +0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,662 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,458 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月23日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -4.9% -1.7% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 51.5 51.4 服务业PMI 52.6 51.9 综合PMI 52.3 51.8 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 54.4 54.8 服务业PMI 55.0 54.0 综合PMI 54.9 55.0 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.7 53.3 服务业PMI 54.1 53.0 综合PMI 54.1 53.3 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 460.3 -- 抵押贷款再融资指数 1,754.2 -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 126 -- 建筑许可(较前月) +2.9% -- 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 10月 +4.8% +1.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +1.0% +0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) +5.2% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.4% +0.4% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 25.1 25.0 四周均值(万人) 25.1 -- 续请失业金人数(万人) 11月12日当周 204.3 203.0 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 +0.6% -- (较上年同期) +6.1% -- 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.9 53.4 1500 美国密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.8 91.6 现况指数 107.3 -- 预期指数 85.2 -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 56.3 59.3 新屋销售(较前月) -1.9% +0.3% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王洋 审校 王兴亚)