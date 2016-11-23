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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 08:48 BJT

德盛期货：黄金市场利空消息已出尽，反弹行情即将展开

以下内容节选自11月23日的《期货日报》：

特朗普胜选后宣布的大规模刺激措施叠加美国强劲的经济数据进一步强化了12月加息预期，使得美元大涨，而黄金大跌。不过，笔者认为，市场趋于一致的加息预期正在被美元的过度上涨所透支，而持续走高的美国国债收益率将令市场担忧美国的债务偿还能力，加上人民币汇率持续走低刺激了中国投资者的黄金保值需求，美元上涨已经接近尾声，黄金价格将爆发反弹行情。

　　从走势上看，COMEX黄金价格上周的波动幅度并不大，在1201—1233美元/盎司的区间内窄幅运行，实际跌幅仅为1.64%，这暗示着黄金市场利空消息已经出尽，价格在1200美元/盎司附近获得支撑，随后将开启反弹行情。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)

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