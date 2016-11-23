德盛期货：黄金市场利空消息已出尽，反弹行情即将展开

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自11月23日的《期货日报》：
特朗普胜选后宣布的大规模刺激措施叠加美国强劲的经济数据进一步强化了12月加息预期，使得美元大涨，而黄金大跌。不过，笔者认为，市场趋于一致的加息预期正在被美元的过度上涨所透支，而持续走高的美国国债收益率将令市场担忧美国的债务偿还能力，加上人民币汇率持续走低刺激了中国投资者的黄金保值需求，美元上涨已经接近尾声，黄金价格将爆发反弹行情。
从走势上看，COMEX黄金价格上周的波动幅度并不大，在1201—1233美元/盎司的区间内窄幅运行，实际跌幅仅为1.64%，这暗示着黄金市场利空消息已经出尽，价格在1200美元/盎司附近获得支撑，随后将开启反弹行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。