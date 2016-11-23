德盛期货：黄金市场利空消息已出尽，反弹行情即将展开

特朗普胜选后宣布的大规模刺激措施叠加美国强劲的经济数据进一步强化了12月加息预期，使得美元大涨，而黄金大跌。不过，笔者认为，市场趋于一致的加息预期正在被美元的过度上涨所透支，而持续走高的美国国债收益率将令市场担忧美国的债务偿还能力，加上人民币汇率持续走低刺激了中国投资者的黄金保值需求，美元上涨已经接近尾声，黄金价格将爆发反弹行情。