期货日报：节前运力紧张，大连豆粕期货易涨难跌

以下内容节选自11月23日的《期货日报》：

虽然最近进口大豆逐渐到港，但是市场预计的豆粕供应增加局面并未出现，反而出现贸易商提货日期延后，饲料商面临缺货的情况，这推动豆粕价格走强。春节前备货行情已经启动，加之运力紧张，我们预计春节前豆粕期价保持振荡上升的概率较大。操作上，建议中长线多单可继续持有，保持逢低买进策略，1705合约目标位看至3190元/吨一线。

据中央气象台网站消息，预计河北东南部、山东西北部、山西东南部和中部偏南地区、陕西中部、甘肃陇东南部及南疆西部山区等地有大雪。上述地区新增积雪深度2—5厘米，局地可达8厘米以上。恶劣的天气情况将对物流运输造成极大的影响。

另外，目前北方地区的雾霾天气严重，部分地区能见度甚至不足200米，加之公路限重限载对货运影响较大。这造成了物流运输方面的不畅，也加剧了豆粕现货供应紧张的局面。(完)

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