期货日报：大连焦炭期价具备短线上涨条件

以下内容节选自11月23日的《期货日报》：

目前，东部地区煤焦现货供应仍面临运力不足问题，因此，在回调过程中与钢矿相比，煤焦表现明显偏强。此外，焦煤基差较大，其中焦炭基差在300元/吨以上，因此理论上市场具备短线做多焦炭的条件。

短期煤焦现货价格走势仍旧偏强，可维持短多思路，但是从中长线来看，大型焦化企业已经注意到风险的存在，说明中线行情有下行压力，应该密切关注中型以及小型焦企后期开工率变化情况。若出现各级焦企全面性的开工率降低，则行情下行的风险将放大。(完)

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