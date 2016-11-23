全球金市：金价持稳，等待美联储会议记录

美元指数 基本持平，报100.990。

美国10月成屋销售年率升至逾九年半最高水平，因购房人在就业市场好转的支撑下，利用抵押贷款利率仍然较低的机会买进房产。夏季销售旺季时很多人未能买到房子。

美国股市三大股指周二连续第二天收于纪录高位，而欧洲股市亦上涨，投资者预期市场或将从美国总统当选人特朗普的政策中获益。

特朗普当选美国总统在欧洲激发了实货黄金的避险买盘，但美国传统的黄金持有者并没有大举买入。他们许多人对特朗普获胜持乐观看法。

瑞士海关周二的数据显示，瑞士10月近一年来首次成为黄金的净出口国，对印度的出口激增至1月以来最高，对香港出口触及年内高位。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二其黄金持仓量下降0.42%至904.91吨，周一为908.77吨。(完)

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