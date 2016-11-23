全球金市：金价持稳，等待美联储会议记录

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
美元指数 基本持平，报100.990。
美国10月成屋销售年率升至逾九年半最高水平，因购房人在就业市场好转的支撑下，利用抵押贷款利率仍然较低的机会买进房产。夏季销售旺季时很多人未能买到房子。
美国股市三大股指周二连续第二天收于纪录高位，而欧洲股市亦上涨，投资者预期市场或将从美国总统当选人特朗普的政策中获益。
特朗普当选美国总统在欧洲激发了实货黄金的避险买盘，但美国传统的黄金持有者并没有大举买入。他们许多人对特朗普获胜持乐观看法。
瑞士海关周二的数据显示，瑞士10月近一年来首次成为黄金的净出口国，对印度的出口激增至1月以来最高，对香港出口触及年内高位。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二其黄金持仓量下降0.42%至904.91吨，周一为908.77吨。(完)
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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。