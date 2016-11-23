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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 09:00 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元在亚洲开盘微跌，交投缓慢

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    * 澳元/新西兰元在亚洲时段早盘微跌，至1.0470/80附近
    * 相对而言，新西兰元/美元迄今的表现略微出色一点
    * 整体市场保持淡静，因东京适逢假期休市，令交投不旺
    * 澳新股市高开
    * 周二高点1.0492为短期阻力位，随后是1.0510(1.0660/1.0418跌势
的38.2%回档位)
    * 下方支撑位在周一/周二低点1.0418
    
    相关图表请点选： reut.rs/2ge2es5
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张涛)

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