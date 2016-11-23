《汇市简讯》澳元/新西兰元在亚洲开盘微跌，交投缓慢

0042GMT * 澳元/新西兰元在亚洲时段早盘微跌，至1.0470/80附近 * 相对而言，新西兰元/美元迄今的表现略微出色一点 * 整体市场保持淡静，因东京适逢假期休市，令交投不旺 * 澳新股市高开 * 周二高点1.0492为短期阻力位，随后是1.0510(1.0660/1.0418跌势 的38.2%回档位) * 下方支撑位在周一/周二低点1.0418 相关图表请点选： reut.rs/2ge2es5 (完) (编译 郑茵 审校 张涛)