《香港报摘》--其他报纸重要消息11月23日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--受惠中国投资者活跃投资香港物业市场，代理顾问行高力国际发表报告表示，今年第三季成交价逾1亿元的物业买卖宗数显着上升，最大升幅来自住宅、分层出售写字楼单位，以及全幢商厦交易。
--大悦城地产 公布斥资近16亿港元收购上海普陀区长风景畔广场，即使计入债务调整最多亦不会超过16.35亿港元。
**星岛日报**
--上海大众公用事业 H股今日开始招股，比内地A股大折让逾50%，公司主席杨国平表示，定价相对其他燃气股属中等偏上水平，过去A股派息比率不低于40%，预计H股的投资回报相若。
**苹果日报**
--国美电器 截至9月底止首三季股东应占利润大幅倒退70.31%，至2.47亿元人民币；同期销售收入553.9亿元，按年增加14.98%。
--上月正式获金管局批出储值支付工具（SVF）牌照的侨达国际目标于今年内推出个人预付卡，并于下年推出电子钱包服务。
**东方日报**
--瑞信最新《全球财富报告》显示，截至今年中旬止全球百万富翁数目按年增长1.8%至3,300万，当中香港人数按年升5.5%至11.5万，财富总值达7,150亿美元，但仍少过新加坡的15万人。
--惠誉发表报告指，受香港银行向中国放贷增加，境外银行对中国的敞口回升，尽管内地贷款至今表现良好，但惠誉认为内地仍是香港银行最重要的集中风险。
**文汇报**
--德意志资产管理亚太区投资主管Sean Taylor表示，人民币并非太过弱势，预计明年内地会保持外汇储备稳定，人民币汇价只会下调至7.3水平。
--招商局集团副董事长赵沪湘称，招商局过去主要投资内地港口，近年亦开始投资“一带一路”沿线国家的港口，目前已投资了16个国家的74个港口设施。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。