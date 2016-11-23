《香港报摘》--其他报纸重要消息11月23日

**明报**

--受惠中国投资者活跃投资香港物业市场，代理顾问行高力国际发表报告表示，今年第三季成交价逾1亿元的物业买卖宗数显着上升，最大升幅来自住宅、分层出售写字楼单位，以及全幢商厦交易。

--大悦城地产 公布斥资近16亿港元收购上海普陀区长风景畔广场，即使计入债务调整最多亦不会超过16.35亿港元。

**星岛日报**

--上海大众公用事业 H股今日开始招股，比内地A股大折让逾50%，公司主席杨国平表示，定价相对其他燃气股属中等偏上水平，过去A股派息比率不低于40%，预计H股的投资回报相若。

**苹果日报**

--国美电器 截至9月底止首三季股东应占利润大幅倒退70.31%，至2.47亿元人民币；同期销售收入553.9亿元，按年增加14.98%。

--上月正式获金管局批出储值支付工具（SVF）牌照的侨达国际目标于今年内推出个人预付卡，并于下年推出电子钱包服务。

**东方日报**

--瑞信最新《全球财富报告》显示，截至今年中旬止全球百万富翁数目按年增长1.8%至3,300万，当中香港人数按年升5.5%至11.5万，财富总值达7,150亿美元，但仍少过新加坡的15万人。

--惠誉发表报告指，受香港银行向中国放贷增加，境外银行对中国的敞口回升，尽管内地贷款至今表现良好，但惠誉认为内地仍是香港银行最重要的集中风险。

**文汇报**

--德意志资产管理亚太区投资主管Sean Taylor表示，人民币并非太过弱势，预计明年内地会保持外汇储备稳定，人民币汇价只会下调至7.3水平。

--招商局集团副董事长赵沪湘称，招商局过去主要投资内地港口，近年亦开始投资“一带一路”沿线国家的港口，目前已投资了16个国家的74个港口设施。（完）

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