专栏节选：从美国生技股看台湾生技股--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月24日出版的当期「老谢开讲」专栏) 今年美国总统大选成了全世界最吸睛的焦点，川普上，希拉蕊下，这个结果跌破了全美国主流媒体的眼镜，而在金融市场，生技股拉大涨势，也让美国股市在川普当选，全球股市颤抖中，美股意外拉出长红。

美国总统大选十一月八日开票当天，道琼期货盘开盘以大跌八○○点以上开出，但美国六大指数的那斯达克生技分类指数却是大涨；九日的美国盘，NBI生技指数以二七一八．二四点开出，收盘二九八四．一点，指数大涨九．七八％。

纳入道琼三十种成分股有三档，一是娇生大涨三．二六美元，涨幅达二．七九％；其次是Merck（默克药厂）上涨三．六七美元，涨幅为六．○七％；而辉瑞药厂开盘大涨八．六七％，收盘也涨了七．○七％，成交量高达一．一八亿股，这三档撑起了那天的道琼指数。

**美国生技股飙涨，报复希拉蕊落选**

除了娇生、默克、辉瑞三档列在道琼成分股的生技股外，所有大型生技股也都飙出惊人涨幅，算是对希拉蕊落选的报复性反弹。

这次新药业者与希拉蕊结下梁子，要从希拉蕊去年开始竞选后，率先对美国药价过高展开抨击。根据CNBC报导，美国药品福利管理机构Express Scripts统计，美国品牌药价在二○一五年跳升一六％，若从○八到一五年来看，这段期间药价飙升了一六四％；而治疗复杂症状的特殊用药（如C型肝炎）的专门用药（specialty drug）价格高昂，是推升药价飙涨的主因。

被点名的是Gilead Sciences研发出来的两款C型肝炎药物，标榜有九○％疗效，但其中名为「Sovaldi」药物，使用十二周标准疗程要价八万美元，另一款「Harvoni」收费更高达九万四千五百美元，美国药厂价格飙高，原本是为人类谋福利的初衷，却变调成为牟利的工具。

举例来说，纽西兰有一款癌症治疗药物Gleevec，在纽西兰售价是九八九美元，在美国售价却高达六二一四美元，面对药价居高不下，川普及希拉蕊都扬言上任之后，首要目标是改革药价。只不过，川普多加了一句话，他说美国的政客都被药商绑架，今年六月还宣称要联邦医疗保险（Medicare）出面和药商协商处方笺药品的价格，他加入希拉蕊反药价过高行列，让共和党阵营吓了一跳。

川普认为，传统政客都已被药商收买，因此，无法推动直接的改革，但只要他亲自出马，就可以为美国人节省几十亿美元荷包，他靠着三寸不烂之舌，在药政改革中，反而后来居上。

**药价过高受抨击，大选期间一度重摔**

这段期间，美国爆发图灵制药（Turing Pharmaceuticals）创办人希克瑞利（Martin Shkreli）因买下弓形虫用药Daraprim，这种治疗寄生虫用药一颗从十三．五美元拉抬到七五○美元，消息传出，全国譁然。不久，主其事者希克瑞利在纽约家中被FBI带走，大批网友在推特上表示大快人心，后来希克瑞利交了五百万美元保释金返家！

但是生产Daraprim的KaloBios当天股价重挫五○％，过去一年来，股价从四十五．八二美元惨跌到现在三美元，市值只剩下四四七○万美元，接近下市边缘。而生产C型肝炎用药的Gilead Sciences股价也从一一八美元跌到七十六．九四美元，目前本益比只剩下七．一二倍。

最惨的还有加拿大最大药厂Valeant，这家药商过去五年以一九二亿美元并入著名生技公司，包括博士伦。该公司在一五年四月以一一○亿美元高价收购Salix，后来Salix被查出贿赂医师开处方笺，加上Valeant业绩节节下滑，于是在美国挂牌的股价，一口气从二六三．八九美元跌到十三．七七美元，其市值一度高达八八六．九七亿美元，如今缩水九三％以上，只剩下五十九．八七亿美元，这几年砸大钱搞购并，几乎沉入海底。

等到希拉蕊要求管制药价，NBI生技指数开始连环下挫，今年最低跌到二五一四．六九点，生技股分类指数下挫四成，被指为拉抬药价的Gilead、KaloBios股价都惨跌。

在这段全美生技股调整最剧烈的期间，台湾的生技股也出现巨大变化。市场把新药产业当成未来明日产业，大家以美国生技产业的发展为标竿，于是从○八年的《 生技新药条例》过关后，这些年资本市场增加了很多生力军，不少都是没有营业额的新药股。由于新药产业有特殊复杂性，一般投资人很难理解新药的内涵，资讯不对等情况普遍。

例如，过去有两档在资本市场大鸣大放的个股，都与新药解盲有关，最具代表性的是基亚，一四年在市场卖力炒作中，股价涨到四八六元；去年浩鼎一度成为市场焦点，股价从二五○元炒高到七五五元。这两档新药股都以解盲为题材，在解盲之前，股价全力炒高，最后解盲失利，股价跌回原点。浩鼎最近一度跌回二六八元，基亚也一度跌到五十．六元，这两家解盲失利的公司，公司派已没有更大动作，市场作价者也远去，股价呈现且战且走的局势，高价抢进的投资人，如今都惨遭套牢。

**生技新药条例相挺，成〞印股票换钞票〞赢家**

这些年台湾的生技股炒作热浪一波接着一波，第一波是台微体炒高到四四○元，后来智擎拉升到三五五元，醣联一上市就创了一六九元高价，安成在兴柜之前有四○○元身价，上柜后最高三五一元。而标榜最早拿到肾脏病药证的宝龄富锦，股价一度拉高到四九一．○五元，后来药证到手了，股价今年最惨跌到六十九．七一元，但这些拉抬与炒作，纷纷图穷匕见。

很多红极一时的生技明星，如今繁华落尽，像台微体从四四○元跌到八十四元，有授权金入帐的智擎一度跌到一二九元，当年盛况三、四○○元的P4学名药厂安成，一度跌到剩下八十七．一元，浩鼎从七五五元一直跌到二六八元，更是令市场称奇。

这些年搭着《生技新药条例》便车，将生技新药股端上市的新药产业人士，是标准的 「印股票换钞票」最大赢家。在《生技新药条例》的掩护下，众多新药公司没有营业额就可上市上柜，新药业者让公司上市柜，可以从容从市场取得资金，而一般散户则成了标准「养套杀」下的最大输家。

很多生技公司一开始都是先透过内部人增资，把资本额提高，由于新药研发是一条漫长道路，新药业充实资本是必要的过程，但新药业大股东往往以低价或面额附近的价格先行投资，等到IPO（首次公开发行），股价又可以挂高价；之后，反覆炒高，大股东释股，或是多次增资，吸引大众认股， 最后套牢的输家都是无知的散户。

例如，台微体在一二年上市柜之前，先以面额将资本额增加到三．九一亿元，然后再拿四六二二万元股票以每股一五八元上市承销，当股价炒高到四四○元前后，再办了一次每股二九八元的溢价增资。目前台微体五种新药产品进入开发晚期，研发支出费用庞大，前三季每股纯益（EPS）是负十元以上，资金不断燃烧，现金部位已从三十四．三七亿元快速下降到十九．五五亿元。

同样的情况，安成以每股一○八元上柜，先前大股果透过内部人增资到七．七七亿元，大股东十元增资，到了店头市场从一○八元起跳，股价最高涨到三五一元，此时再办一次二四八元增资，投资人高价参与增资，如今都变成套牢一族。

这些年股价大幅翻滚的生技股都有这个现象，例如浩鼎一二年现增每股十五元，到一二年登录兴柜，股价是一五八元，当年认列十五元的原始股东，一年报酬率十倍以上，如果十五元认股，卖到最高价七五五元的人，报酬率可达七十四．五倍，什么行业有如此高的回报？

益安也是如此，一二年内部人大股东增资每股十元，一四年上兴柜每股从一四○元起跳，这次上柜是一三二元，还好股价仍在承销价之上。

台湾的生技产业，是蔡政府指定的「五加二」奖励产业，也就是未来明日产业，这是大家的共识，但自从生技产业条例通过后，很多没有营业额的公司可以上市、上柜或上兴柜，给了大股东一条「印股票换钞票」的终南捷径。

**市场资讯不透明，小股东无力招架**

因为新药公司不需要营业额，就可以超过面额数倍在市场公开发行，我相信台湾新药公司纯心经营好公司的老板不少；但也要慎防一些鱼目混珠、打着新药研发的招牌，招摇撞骗的业者。

毕竟这不是一个资讯完全透明的市场，新药研发业者可以印股票换钞票，但是一般市井小民却必须以超过面额数倍，甚至是十几倍的代价参与认股或增资，风险全在散户投资人身上。况且，新药一直要到FDA（美国食品药物管理局）取得药证，费时可能很久。

若大股东不断烧钱，又迟迟取不到成果，那么这波承接风险的小散户完全无招架之力，这是放宽《生技新药条例》的政府要特别注意的地方。

从《生技新药条例》施行以来，台湾很少有药厂在国际市场上取得药证，或者是新药公司得到国际大厂购并，看得出台湾新药发展实力，仍与国际大厂有一定差距。大家想想，研发C型肝炎药物很有成就的Gilead Sciences目前本益比只有七倍，台湾生技股炒得那么高，合理吗？(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。