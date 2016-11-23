港报财经评论：百日新政炒定先，美股睇落有排癫--信报11月23日

百日新政炒定先 美股睇落有排癫/ 习广思

日本发生7.4级地震并未震散区内股市，反而随美元转弱，区内股市以至中国A股都有好表现。12月美国联储局几乎肯定将会加息，然而短期美元更看重特朗普当选后的各项政策与组阁安排，市场在等消息，部分美元好仓则出现获利回吐。由特朗普当选至今刚好两星期，全球股滙债市经历了一轮急速洗牌，短期有可能稍作喘息。

联储局下个月加息已成定局，根据联邦基金期货合约的计算显示，市场暗示联储局在12月13日至14日的会议上，加息机率首次达到100%。周一标售2年期美国公债，中标利率创下2009年以来最高；周二将标售5年期美国公债，而衡量债市的通胀预期迈向2014年10月以来最高收盘水平。

不过，加息升温无阻美股屡创新高，美股四大指数包括衡量大型股表现的道指 、标普500指数 ，衡量科技股的纳指及衡量小型股表现的罗素2000指数 同创新高，反映资金流向美元资产的形势不变。美股向好更大动力来自对特朗普「百日新政」的憧憬，因可能推动美国经济加快增长。所谓「百日新政」包括「两稳」——即稳增长及稳货币。美国GDP增速从2%升至4%，货币则在利率趋升下令美元变强，宽财政即大幅减税，并拟投入5000亿美元重修高速公路、桥梁、隧道、机场、学校和医院等；另外还包括贸易保护，美国优先。减税料刺激消费需求，基建则带动原材料、设备需求，因此股市是在炒定百日新政。

美股在特朗普胜选后升不停，原因之一是特朗普与共和党俱全面赢得选举，政策推行料会比奥巴马时期顺畅。下一步，要看各内阁人选及主事人的施政理念，如何影响政策制订。

继敲定中情局局长、司法部部长等人选后，特朗普又密集式会见多人。此前，他已公布了几名重要内阁成员人选，包括亚拉巴马州参议员塞申斯（Jeff Sessions）出任司法部长；美军退役将领弗林（Michael Flynn）任国家安全顾问；中央情报局局长一职，则交给堪萨斯州联邦众议员蓬佩奥（Mike Pompeo）；共和党全国委员会主席普里伯斯（Reince Priebus）担任白宫幕僚长，其竞选主任班农（Stephen Bannon）担任白宫首席策略师和高级顾问等。

不过对市场而言，财长一职更引起注意。在财政部长一职的人选上，特朗普的候选人范围已缩小至两三人。包括伊坎（Carl Icahn）等投资者在内的特朗普顾问团认为，高盛前银行家姆奇（Steven Mnuchin）较有希望出任新一任财长，而共和党盟友们则力推众议院金融委员会主席汉萨林（Jeb Hensarling）。

今年53岁的姆奇和特朗普相识15年，曾经在商业上有过合作。上世纪八十年代，毕业于耶鲁大学的姆奇在所罗门兄弟公司以培训生身份开始其职业生涯，1985年进入高盛并工作了17年。2002年，姆奇离开高盛，两年后创立了都恩资本，他还短暂为索罗斯工作过一段时间。今年5月，姆奇获任命为特朗普竞选活动的全国金融主席。

共和党战略家、众议院金融委员会主席汉萨林早前曾表示，对于特朗普为美国制定的经济计划感到「非常激动」，这些计划包括税收改革、不再对银行进行救助、撤销《多德-法兰克法案》（Dodd-Frank Act）、签署更具竞争力的贸易协定等。

美国新任财长另一热门人选是特朗普的经济顾问罗斯（Wilbur Ross）。罗斯是一名风险资本家，擅长购买和投资陷入困境的企业。他最著名的一次收购是在21世纪头几年买下了破产的钢铁制造商LTV。今年夏天，他被特朗普任命为其经济团队成员。

此外，罗斯帮助特朗普规划「百日新政」，近日罗斯为特朗普在竞选时宣称上任后将对中国商品施加45%关税的言论作出辩解，称「大家都在说，特朗普要给中国课重税，他并不是这个意思，他也不打算这么做。」

1982年「列根新政」推出时，放松金融管制，市场利率下降，家庭收入占GDP份额亦减少，但同时贫富差距扩大。据估算，减税计划将使联邦债务10年内上升7.2万亿美元，收入下滑6.2万亿美元。美国目前债务上限已达18万亿美元，共和党一贯立场是反对上调上限。

究竟百日新政如何开展，姑且看内阁名单猜想一下。美股、A股皆造好情况下，港股昨日一口气急升了320点，不过资金似乎是炒大不炒细，随美股再破顶，港股有机会炒一炒落后，短期市场气氛应该会偏稳。（完）

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