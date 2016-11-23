港报财经评论：特朗普新政料推升油股--经济日报11月23日

特朗普新政料推升油股/ 林瑞芬

能源股带动美股三大指数周一终齐齐破顶，美滙略回，港股跌势暂喘定，但反弹力审慎有限度。后市宜为明年部署，看好石油、油服股明年走势。

恒指 昨收报22,678点，升1.4%；国指 收报9,651点，升2.2%，大市成交额700亿港元。港股虽略反弹，但年底尚有欧洲因素风险未释除，短期料属有限度技术性反弹，宜审慎估量反弹持久力，短炒搵食，仍要量力而为！

技术上，恒指如不能有效突破50天綫（现近23,200），利淡。国指昨收复50天綫（现近9,600）水平楼上，但还要一两日观察能否企稳。

美国候任总统特朗普最新在社交网站发布短片，讲述其上任首100日的工作，其中提到会取消部分产能限制，包括页岩油和煤炭。要令产油产煤企业增加资本开支投资相关产业，制造本土就业机会，必须相应提高油煤价格的利润空间，美国或导引非产油国或产油国各国的供应协商空间，免油价太残，维持在合理水平，令大家有钱齐齐搵！

加上，特朗普扬言大搞基建，增加财政开支，再通胀预期出现，明年油价走向或胜今年。油价现况是回升途中，料有余未尽。

布兰特原油价格自今年1月见底后，回升至6月开始整固，8月一度跌穿250天綫，但反抽升，10月回落又在250天綫附近止跌，不排除今浪再藉消息重返52至53美元，如顺势升破确定头肩底突破，反弹空间将不止52至53美元，而是逾60美元。石油股明年的盈利前景较明朗，对股价起支持及刺激作用。

短期而言，则集中观望本月底石油输出国组织（OPEC）与非OPEC产油国之间能否达成「减产」协议。

展望2017年，引述中信证券分析，内地石油业经历多年供给过剩、两年的去库存、盈利持续下降后，行业景气改善趋势已于今年第三季趋于明确。2017年，随着国际原油市场实现再平衡，国际油价将于低位反覆回升，行业盈利料继续好转，因此调高行业评级至「强于大市」。

对石油市场而言，中信证券预测明年OPEC供给增量明显缩小；非OPEC供给小幅反弹，全球需求延续慢复苏，总体过剩幅度持续收窄，下半年供需有望趋于平衡，有利于国际油价反覆上行，布兰特期油价重心料上移至54美元。

另外，海通证券预期，在俄罗斯和OPEC表现出更积极的限产态度下，油价于今年明确已触底，明年均价将企在50至60美元。

石油公司资本支出亦有机会重回增长通道，油田服务企业工作量将回升。工作量率先回升的必定是石油集团公司内部的油服公司，随后才是分包或承接国有油服公司定单的民营油服企业，因此，除油股外，油服股都可以留意。

据中信证券研究，油气股类的估值处于历史底部，油服公司和油气公司PB均低1倍，处于历史区间下綫，吸引力更大。

香港市场石化股股价走势与企业盈利、国际油价相关度明显高于A股。随着企业盈利的改善或扭亏为盈，其PB估值最少恢复到合理的1倍以上水平。中海油服 去年度每股帐面净值11.52港元，中石油 则为7.58港元，由此，中信证券建议买入中海油服，中綫目标价10.25港元；增持中石油，中期目标价7.55港元，期待股价回升至接近资产净值水平。

配合走势分析，中海油服要走出中期底部，必先要确认突破阻力8港元，上破回探中信证券目标价就有把握得多，昨收报7.71港元，升5.5%。

至于中石油，按周綫图分析，年内大部分时间处于三角形整固状，波幅收窄酝酿大方向，如能向上突破5.0至5.5港元的争持区，或出现较佳走势，最少挑战6.5港元，昨收报5.4港元，升3.8%。

中海油而言，按周綫图分析，上月一度突破10港元阻力，其后整固营造后抽，若守稳密集支持9.3港元左右完成后抽，将顺延升浪，目标价上望回探12港元，昨收报10.24港元，升幅5.2%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘