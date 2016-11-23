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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 09:08 BJT

标题新闻：澳洲第三季经季节调整的建筑完工额较前季下降4.9%，预估为下降1.7%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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