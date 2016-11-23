港报社评：港迪园渗本土元素，旅游业亦应精致化--信报11月23日

作为本地旅游业其中一个招牌卖点，香港迪士尼乐园最近有两个好消息，首先是天星小轮即将开设尖沙咀来往迪士尼的新航线，最快本月底启航；而尤其惹人注目的是，乐园决定扩建，引入漫威（Marvel）超级英雄故事及《魔雪奇缘》两个主题区。

显然地，扩建工程乃救亡之举。美国华特迪士尼本月初公布截至十月一日为止的季度业绩，全球主题公园、度假村及邮轮业务的收入虽增加百分之零点六至四十三亿九千万美元，但巴黎、香港及加州迪士尼乐园的游客量皆下降。香港迪士尼乐园今年二月公布，上一财政年度出现一亿四千八百万港元净亏损，原因是内地经济放缓拖累旅游业，导致游园人数减少。

香港迪士尼乐园本来已经先天不足，面积是全球「兄弟姊妹」之中最迷你的一个，经常被揶揄为名副其实「世界真细小小小」；此外，上海迪士尼已于今年六月开幕，无可避免分薄客源，竞争力又矮了一截。就看乐园的地标建筑物「睡公主城堡」，上海版是睥睨寰宇的一百九十七尺高，香港版只得七十七尺，睡公主彷佛入乡随俗，睡在普遍香港人同病相怜的「蜗居」之中。

按照特区政府和港迪园昨日公布的扩建及发展计划，睡公主城堡将会增高，并且添置多元化功能，可进行更多大型舞台表演和娱乐项目。商务及经济发展局局长苏锦梁表示，政府与乐园达成原则性协议，扩展计划将于二○一八至二○二三年展开，整项扩建造价一百零九亿元，政府按照持股比例百分之五十三，注资五十八亿元，华特迪士尼则会投入五十一亿元，有信心能够在预算内完成工程。苏锦梁又指出，在扩建及发展计划完成后，园区数目会由七个增为九个，设施的总数由一百一十项加至超过一百三十项，局方下星期向立法会经济发展事务委员会介绍详情，并于稍后时间向财委会提交拨款申请。

政府注资必须过立法会一关，建制派议员表明支持，但有部分泛民议员认为，未清楚财务安排不能盲撑。这就来到一个老问题了，行政立法关系愈来愈恶劣的今时今日，财委会这一关容易开绿灯吗？若以大局为重，港迪园当然有扩建的必要，但政府始终有必要给予合理的财务安排，否则拨款申请受到阻挠的话，睡公主无法改善睡眠质素。

如果一切顺利，「铁甲奇侠飞行之旅」将于明年一月十一日开幕，「迪士尼探索家度假酒店」预计明年上半年开业，二○一八年增设「漫威超级英雄主题区」，二○一九年「睡公主豪宅版城堡」落成，「魔雪奇缘」为主题的新园区预计于二○二○年开放，直至二○二三年，每年都有新项目陆续推出。

古语有云，室雅何须大，花香不在多，港迪园扩建的重点其实不应该斗大，而是精致化和本土化，从而弥补先天不足。从这个角度衡量，「铁甲奇侠飞行之旅」不失为值得期待的项目，这是乐园首次打造一个以香港为故事背景的游乐设施，渗入香港独特面貌和本土元素，以崭新的飞行动感体验，让游客感受东方之珠的魅力。本土化的铁甲奇侠相信有机会让港迪园重新振作，即使内地客源减少，也可以吸引其他国家和地区的游客，甚至使本港居民的游兴亦随之提升。

除了迪士尼扩建之外，香港其实也有必要增加及改善旅游设施，毕竟游客决定是不是来香港，考虑因素一定不止于这里是不是有一只米奇老鼠，还会顾及其他景点有没有吸引力。如果香港不能激活旅游服务业的生态链，单靠港迪园大兴土木恐怕事倍功半。

总而言之，香港整体旅游业亦须精致化、本土化和多元化，才会对游客产生不得不到此蕞尔小岛一游的推动力。

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