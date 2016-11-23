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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 09:17 BJT

《全球汇市》美元接近13年半高位，美国升息前景构成支撑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0628  1.0624  +0.04  -2.14  1.0860
    美元/日圆            111.07  111.12  -0.04  -7.67  120.30
    欧元/日圆         118.06  118.07  -0.01  -9.51  130.47
    美元/瑞郎            1.0110  1.0108  +0.02  +0.92  1.0018
    英镑/美元            1.2421  1.2422  -0.01 -15.72  1.4738
    美元/加元            1.3432  1.3441  -0.07  -2.94  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9109  6.9121  -0.02  +5.22  6.5680
    澳元/美元            0.7407  0.7401  +0.08  +1.81  0.7275
    新西兰元/美元        0.7061  0.7059  +0.03  +3.46  0.6825
    澳元/日圆         82.290  82.250  +0.05  -6.08  87.620
    新西兰元/日圆     78.440  78.430  +0.01  -4.32  81.980
    英镑/日圆         138.00  138.05  -0.04 -22.13  177.22
    澳元/新西兰元     1.0486  1.0470  +0.15  -1.67  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/王丽鑫/陈宗琦/侯雪苹；审校 张涛/张若琪)

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