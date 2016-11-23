港报社评：乐园扩建，更须激活大屿山资源--经济日报11月23日

香港迪土尼昨宣布扩建，相信面对上海迪士尼竞争，有望吸引内地客及东南亚客，惟加强单一景点不足够，政府、业界须思考整合、打通大屿山旅游资源，激活潜在市场，巩固港旅业。

上海迪土尼今年6月开幕，香港旅游业界高度关注会否抢走本港客源，香港迪土尼昨宣布投资109亿港元分阶段扩园，2018年至2023年陆续落成，冀望提升竞争力迎战。

其一，香港迪士尼将引入漫威超级英雄故事及魔雪奇缘主题乐园，是全球首个同时拥有这两个主题园区的迪士尼。漫威及魔雪奇缘电影近年在全球包括亚洲大为叫座，有关主题设施应甚有吸引力，料能留住南中国客外，对上海、北京等北方客有一定吸引力。

其二，近年港周边力拓旅业，如新加坡、马来西亚等，扩园亦有助面对区内竞争，巩固东南亚客源。据香港迪士尼统计，近年内地客降海外客升，其中东南亚客大增，今年最新数据显示，日本客增30%、韩国升27%、菲律宾增28%，泰国亦增21%。港不进则退，须不断提升软硬实力，才能抢占海外市场。

然而，扩园固然重要，政府与业界更须思考如何整合大屿山现有旅游资源。

大屿山有充足的旅游玩乐资源，既有迪士尼乐园又有天坛大佛、大澳渔村、昂坪360、索罟群岛等外，还计划增添如水疗度假村、昂坪至大澳的缆车系统、机场北商业区等。换言之，游客不愁没有休闲、好玩的地方。问题是现时不单各景点基本上各自为政，且交通上亦没有紧密连接以方便游客，令他们对串连各景点游玩的意慾有限。此无疑是浪费了大屿山众多卖点的潜力。

故要释放大屿山潜力，除发展更多新景点、新卖点外，首要是交通配套要规划好，如明年年底港珠澳大桥落成，更须做好接驳配套，务求能将各景区串连起来，方便游客依喜好进出遍游。同样重要的是，由政府牵头，推动业界携手与不同景点合作，如推出不同的旅游套餐，将旅游产品多元化，创造协同效应。方便、贴心才是吸客、留客之道。

港旅业虽遇瓶颈，惟如何突破说易不易，说难不难，政府、业界须给力，建新景点、为景点加入新元素，更应充分利用大屿山现有旅游资源，提升吸引力，扩大客源，如此方能有力巩固港旅游业，促进本港经济与就业。

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