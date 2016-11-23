国际油市：油价变动甚微，因OPEC减产计划仍存变数

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“在明天的感恩节假期之前，市场似乎不愿意推动油价升向每桶50美元，”新加坡券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，“鉴于近期设在该水准上方的多仓都没有好的结局，他们静观其变是可以理解的。”
“今晚的美国能源资料协会(EIA)原油库存数据应会受到欢迎，不过相比OPEC重要事件，这只是一件小事。另外，我们预计亚洲市场将继续区间交投整理，”Halley表示。
EIA将于周三稍晚公布官方石油库存报告。
油价本周早些时候上扬，交易员预期石油输出国组织(OPEC)将能够实施计划中的协同减产。
但周二晚间分析师对于达成减产协议的前景变得谨慎，因OPEC主要产油国伊拉克和伊朗是否愿意加入仍不确定。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/王兴亚；审校 张涛/李爽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。