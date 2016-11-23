国际油市：油价变动甚微，因OPEC减产计划仍存变数

“在明天的感恩节假期之前，市场似乎不愿意推动油价升向每桶50美元，”新加坡券商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称，“鉴于近期设在该水准上方的多仓都没有好的结局，他们静观其变是可以理解的。”

“今晚的美国能源资料协会(EIA)原油库存数据应会受到欢迎，不过相比OPEC重要事件，这只是一件小事。另外，我们预计亚洲市场将继续区间交投整理，”Halley表示。

EIA将于周三稍晚公布官方石油库存报告。

油价本周早些时候上扬，交易员预期石油输出国组织(OPEC)将能够实施计划中的协同减产。

但周二晚间分析师对于达成减产协议的前景变得谨慎，因OPEC主要产油国伊拉克和伊朗是否愿意加入仍不确定。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻