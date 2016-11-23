《中国已公布新股发行上市日程表》--11月23日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 11/23 沪 华安证券 730909 80,000 6.41 12.44 华泰联合 11/25 11/23 深 安车检测 300572 1,667 13.79 22.98 申万宏源 11/25 11/24 深 太辰光 300570 3,194.4 *20.59 *22.99 招商证券 11/28 11/24 沪 三维股份 732033 2,270 *17.55 *18.09 招商证券 11/28 11/25 深 高争民爆 002827 4,600 -- -- 财富证券 11/29 *11/25 沪 麦迪科技 732990 不超过2,000 9.69 22.99 中信证券 11/29 11/28 沪 如通股份 732036 5,084 -- -- 广发证券 11/30 11/28 深 贝肯能源 002828 2,930 -- -- 东方花旗 11/30 11/29 沪 兴业股份 732928 5,040 -- -- 国金证券 12/01 11/30 沪 家家悦 732708 9,000 -- -- 银河证券 12/02 *11/30 沪 浙江仙通 732239 2,256 -- -- 广发证券 12/02 *12/01 沪 森特股份 732098 6,251 -- -- 兴业证券 12/05 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- 暂缓发行 沪 天马科技 732668 5,300 6.21 22.97 海通证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 11/23 沪 通灵珠宝 6,079.89 14.25 19.52 华泰联合 *11/24 沪 宏辉果蔬 3,335 9.31 20.68 申万宏源 *11/24 深 凯中精密 3,600 13.73 22.97 国信证券 -- 沪 神力股份 3,000 8.77 22.98 中信证券 -- 沪 吴江银行 11,150 6.83 12.62 华泰联合 -- 深 天能重工 2,084 41.57 20.08 兴业证券 -- 沪 苏州科达 6,670 8.03 17.55 华林证券 -- 深 中装建设 7,500 10.23 21.35 国海证券 -- 沪 中通国脉 2,200 10.34 22.98 金元证券 -- 深 纳尔股份 2,500 10.17 18.62 东方花旗 -- 沪 湘油泵 2,023 10.46 22.98 万联证券 -- 深 星源材质 3,000 21.65 22.99 恒泰长财 -- 深 易明医药 4,743 6.06 22.98 华西证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。