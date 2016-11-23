企业并购：Dr Pepper和百事可乐均收购健康饮品厂商，以将产品多样化

这些举动表明，面对充满挑战的商业环境，饮料公司进一步寻求涉足更高端的产品领域。根据Beverage Digest，去年美国市场碳酸饮料需求触及30年低点。

世界各国的官员们正在考虑对含糖饮料征税，以减少肥胖和糖尿病。仅在本月，美国就有五个地区批准了此类税种。

“进军健康与保健饮品领域的行动继续上演。非碳酸饮料的空间继续增长，而让百事可乐和Dr Pepper闻名的碳酸饮料却并非如此，”投资研究机构晨星(Morningstar)的Adam Fleck称。

Dr Pepper收涨2.6%，百事可乐涨0.6%。(完)