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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 09:21 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至94.50

路透上海11月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周三较上日微跌0.08%至94.5；SDR篮子指数微跌至95.28，BIS篮子指数微跌至95.7
7。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.38%，SDR篮子指数跌3.60%，BIS指数跌5.84%
。
 CFETS篮子货币           今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬
                                      点数
 人民币                       6.8904                      -125
 欧元                         7.3211                       -13
 日圆                         6.2037                       114
 港元                         0.8884                     -16.3
 英镑                         8.5588                       349
 澳元                         5.1001                      -265
 新西兰元                     4.8667                        -7
 新加坡元                     4.8404                       -16
 瑞郎                         6.8153                        87
 加元                         5.1292                        11
 林吉特                       0.6392                      -2.2
 卢布                         9.2455                      -427
 泰铢                         5.1483                      -102
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.15，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报95.26，微升0.03
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.03，微升0.02%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.13，微升0.06%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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