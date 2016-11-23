中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数微跌至94.50

路透上海11月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周三较上日微跌0.08%至94.5；SDR篮子指数微跌至95.28，BIS篮子指数微跌至95.7 7。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.38%，SDR篮子指数跌3.60%，BIS指数跌5.84% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.8904 -125 欧元 7.3211 -13 日圆 6.2037 114 港元 0.8884 -16.3 英镑 8.5588 349 澳元 5.1001 -265 新西兰元 4.8667 -7 新加坡元 4.8404 -16 瑞郎 6.8153 87 加元 5.1292 11 林吉特 0.6392 -2.2 卢布 9.2455 -427 泰铢 5.1483 -102 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.15，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报95.26，微升0.03 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.03，微升0.02%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.13，微升0.06%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)