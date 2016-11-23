《全球重要经济事件一览表》--11月23日-11月30日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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11月23日(三)
--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，并出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议，至23日。
北京--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛(至24日)，会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯于摩根大通嘉诚会议发表演说(1130)。
奥斯陆--挪威央行公布2016年金融稳定报告(0830)。
约翰内斯堡--南非央行举行为期三天的货币政策委员会会议(第二日)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(0700)。
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告(1730)。
11月24日(四)
四川成都--2016第五届中国上市公司领袖峰会(至26日)，主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。
伯尔尼--瑞士央行管理委员会主席Fritz Zurbrugg就“负利率：必要的货币政策--但对银行业风险何在？”发表演说(1715)。
维也纳--欧洲央行首席经济学家普雷特与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林就货币联盟发表演说(1610)。
11月25日(五)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利就瑞典货币政策与当前经济状况发表演说，并将讨论瑞典实施负回购利率的原因(1100)。
11月28日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉于欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会上发表介绍性声明(1400)。
布鲁塞尔--欧洲央行首席经济学家普雷特于2016年ECFIN年度研究大会就“欧洲层面经济整合面临的挑战”发表演说(1030)。
雅典--欧洲央行执委会成员于美国希腊商会年度大会发表演说(1300)。
11月29日(二)
伦敦--国际清算银行(BIS)货币与经济部门负责人Claudio Borio于下议院发表演说(0900)。
圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说，主题是波多黎各经济成长契机(1315)。
安大略--加拿大央行总裁波洛兹于CD Howe Institute发表演说(0100)。
巴西--巴西央行举行货币政策委员会会议。
11月30日(三)
匹兹堡--克利夫兰联储总裁梅斯特出席一场午餐会，就货币政策与经济前景发表谈话。
纽约--达拉斯联储总裁柯普朗于纽约经济俱乐部发表谈话(0800)。
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。