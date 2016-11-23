版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 09:57 BJT

《全球重要经济事件一览表》--11月23日-11月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月23日(三)

--中国国家主席习近平应厄瓜多尔共和国总统科雷亚、秘鲁共和国总统库琴斯基、智利共和国总统巴切莱特邀请对上述三国进行国事访问，并出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议，至23日。

北京--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛(至24日)，会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯于摩根大通嘉诚会议发表演说(1130)。

奥斯陆--挪威央行公布2016年金融稳定报告(0830)。

约翰内斯堡--南非央行举行为期三天的货币政策委员会会议(第二日)。

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议(0700)。

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告(1730)。

11月24日(四)

四川成都--2016第五届中国上市公司领袖峰会(至26日)，主题为“聚焦供给侧、创新资本路”。

伯尔尼--瑞士央行管理委员会主席Fritz Zurbrugg就“负利率：必要的货币政策--但对银行业风险何在？”发表演说(1715)。

维也纳--欧洲央行首席经济学家普雷特与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林就货币联盟发表演说(1610)。

11月25日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利就瑞典货币政策与当前经济状况发表演说，并将讨论瑞典实施负回购利率的原因(1100)。

11月28日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉于欧洲议会经济与货币事务委员会(ECON)季度听证会上发表介绍性声明(1400)。

布鲁塞尔--欧洲央行首席经济学家普雷特于2016年ECFIN年度研究大会就“欧洲层面经济整合面临的挑战”发表演说(1030)。

雅典--欧洲央行执委会成员于美国希腊商会年度大会发表演说(1300)。

11月29日(二)

伦敦--国际清算银行(BIS)货币与经济部门负责人Claudio Borio于下议院发表演说(0900)。

圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说，主题是波多黎各经济成长契机(1315)。

安大略--加拿大央行总裁波洛兹于CD Howe Institute发表演说(0100)。

巴西--巴西央行举行货币政策委员会会议。

11月30日(三)

匹兹堡--克利夫兰联储总裁梅斯特出席一场午餐会，就货币政策与经济前景发表谈话。

纽约--达拉斯联储总裁柯普朗于纽约经济俱乐部发表谈话(0800)。

惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐