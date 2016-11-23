香港个股：麦盛资本参与发起成立和泰人寿，出资额为2.1亿元人民币

路透香港11月23日 - 从事金矿开采及资产管理业务的麦盛资本 周三称，同意参与发起成立和泰人寿保险股份有限公司，出资额为2.1亿元人民币，持股比例14%。

据公告，和泰人寿的注册地为山东省济南市，注册资本15亿元，共有八名发起人，除麦盛资本全资附属公司金兴矿业之外，还有中信国安、腾讯 及居然之家等企业。

麦盛资本表示，是次对和泰人寿的筹建投资，是集团推进金融业务发展的战略步骤，也是布局中国保险业之重要举措。

公司并称，和泰人寿战略定位为轻资产、高效率、与互联网高度融合的创新型寿险公司。

按照中国保险监督管理委员会对筹建和泰人寿于2016年7月29日的批覆，和泰人寿应在收到批准筹建通知之日起一年内完成筹建工作以完成公司成立之手续。

麦盛资本今早复牌盘初大涨近19%，触及0.285港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)