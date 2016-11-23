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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 09:48 BJT

金属期市：伦铜持稳，隔夜因美国通胀上升迹象而上扬

沙特(沙乌地)阿拉伯能源部长周二表示，沙特计划在2030年前将采矿收入提高两倍。

巴西称中国和俄罗斯倾销钢铁，暂不调整关税。

中东铝生产商将对美国积极出口，不认为美国总统当选人特朗普会将选举时保护主义主张转化为政策。

欧盟通过法案，将箝制有违反人权争议矿产的流动。

印尼矿业部一名官员表示，政府将删减镍矿加工与精炼的权利金至2%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 王丽鑫/戴素萍)

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