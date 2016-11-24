《路透晚报》--11月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中美贸易：若特朗普对中国商品提高关税，中国将维护自身权益--官员

中国一名高层贸易官员表示，如果美国总统当选人特朗普采取措施兑现对中国商品征收惩罚性关税的竞选承诺，中国将依据世界贸易组织(WTO)关税规定维护自己的权益。

--中美贸易：中国寻求市场经济地位，美商务部长称改变标准时机不成熟

美国商务部长普里茨克称，美国改变中国是否已取得市场经济地位的评估方式的时机尚不成熟，而且也没有要求美国调整反倾销税计算方法的国际贸易规则。

--中国财政：对2016年度地方预决算及时、完整及真实性开展专项检查--财政部

中国财政部决定自即日起，开展地方2015年决算和2016年预算公开情况专项检查，检查对象为各级负责编制政府或部门预决算信息的部门或单位，覆盖面达到100%；重点检查及时性，完整性，真实性和细化程度及公开形式。

--中国经济：发改委批复新建中卫至兰州铁路等两项目，总投资414.15亿元

中国国家发改委日前批复新建中卫至兰州铁路和新建朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线工程两项目，总投资414.15亿元人民币。

--中日关系：经济互补性强，希望共同推动经贸关系健康发展--商务部

中国商务部新闻发言人沈丹阳称，中国日本互为重要经贸伙伴，两国经济互补性强，发展合作符合双方利益，希望共同推动经贸关系健康发展。

--中国经济：中国成为首个一年专利申请破百万的国家--联合国报告

联合国世界知识产权组织(WIPO)表示，在由亚洲带动的全球创新潮流中，中国扮演了主力推手，成为首个在一年内提出一百万件专利申请的国家。

--中国金融：银行开展科创企业贷投不得使用理财资金等非表内资金--银监会副主席

中国金融时报刊载银监会副主席王兆星文章称，银行开展投贷联动时，投资功能子公司应以自有资金对科创企业进行股权投资，不得使用负债资金、代理资金等非自有资金；开展科创企业信贷投放，贷款来源应为表内资金，不得使用理财资金、委托资金等非表内资金。

--路透专访：中国经济进入复苏轨道，明年更靠近6.5-7%区间上限--专家

中国经济目前的企稳意味着复苏的开始，抑或只是下行路上的短暂歇息？在国家发展改革委员会宏观经济研究院首席专家陈东琪看来，中国经济已步入复苏轨道，相较今年GDP更接近6.5-7%的下限忧虑，明年可能更靠近区间上限。

--路透专访：中国将对巴基斯坦追加85亿美元铁路和能源投资--巴方官员

巴基斯坦计划与发展部长Ahsan Iqbal表示，已经与中国政府确定追加85亿美元的投资计划，这是两国能源、交通以及基础设施联合发展计划的组成部分。

--《焦点》银行债转股子公司浮出水面，中国不良处置提速但治理路径待解

继10月债转股方案正式落地，中国五大国有银行债转股子公司亦将横空出世。与核销、转让给外部资产管理公司(AMC)相比，此举因可将债转股收益内化在银行体系，从而有望激发银行加快不良处置积极性，并有利缓解其资本压力。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行总额1,150亿元逆回购，单日净回笼850亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,150亿元人民币的逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期450亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净回笼850亿元，结束此前连续九个交易日净投放。

--中国债市动态：现券小幅震荡，大环境仍偏空走强持续性不足

中国银行间债市早盘现券在小幅震荡后收益率与上日水平相近；隔夜美债收益率再度明显反弹，令盘初卖压稍有浮现，但承接盘力度尚可，整体市场仍处短线修复走势中。

--中国货币市场：资金偏紧七天利率上涨，公开市场净回笼及汇率大跌增压

中国银行间市场早盘资金面小幅偏紧，尽管供给未有明显收缩，随着央行公开市场转为净回笼及人民币离在岸汇率再现大幅下跌，市场流动性预期更趋谨慎；今起开始跨月的七天期品种，回购利率上行压力较为突出。

--中国货币市场：453家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模90,286亿

中国河南宝丰农村商业银行、山东诸城农商行、大同北都农商行最新公布今年同业存单发行计划，至此，不包括上海自贸区同业存单，已有453家银行公布发行计划，累计规模90,285.6亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘与中间价均创近八年半新低，续贬压力仍较大

人民币兑美元即期早盘大跌，与中间价均创出近八年半新低，因美元指数强势。交易员称，中间价根据定价机制运行，足见监管层仍有定力；盘中客盘仍偏购汇，大行则继续向市场提供美元流动性，日内大行料“值守”6.92元关口，但人民币续贬压力仍较大。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.74

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.25%至94.74；SDR篮子指数微升至95.42，BIS篮子指数微升至96.1。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升，周期性个股追涨意愿不强市场震幅加大

中国股市沪综指微收升。分析师指出，今天早盘大盘一度保持强势，做多动力主要来自于和大宗商品相关的周期股，但市场追涨意愿不强且中小盘个股走势偏弱，显示市场风格切换仍不成功，股指震荡幅度有所加大。

--中国基金：10月公募基金规模缩至8.74万亿，首次被私募认缴规模超越

中国证券投资基金业协会最新数据显示，10月底境内共有基金管理公司107家，获公募基金管理资格的证券公司或券商资管子公司共12家，保险资管公司一家，管理公募基金资产合计8.74万亿元人民币，规模较9月底的8.83万亿有所下降，也首次被私募基金认缴规模超越。

--中国能源：山西焦煤与六大钢铁集团签订明年炼焦煤中长期合同--发改委

中国国家发改委表示，山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱钢六大钢铁集团签订2017年炼焦煤中长期合同，此次双方商定了“基准价加级差”的灵活定价方式，在基准价的基础上对数量大、运距远、还款快的客户给予一定程度的优惠。

--企业并购：中国携程旅行网将购旅行搜索网Skyscanner，估值17.4亿美元

中国最大的在线旅游公司--携程旅行网表示，同意收购苏格兰旅行搜索公司Skyscanner Holdings Ltd，对后者的估值约为14亿英镑(17.4亿美元)。

--中国个股：*ST中企拟185亿估值购买控股股东旗下公司股权，并配套融资95亿

中华企业股份有限公司公告，拟以非公开发行股份加支付现金方式，购买控股股东旗下中星集团100%股权，资产预估值约185亿元人民币，同时向特定对象发行股份配套融资不超过95亿元。

--香港个股：中铝国际发行3.5亿美元永续资本证券，部分获华融金控认购