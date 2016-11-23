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货币新闻 | 2016年 11月 23日 星期三 10:21 BJT

芝加哥期市：大豆期货五个交易日来首次下跌，从四个月高位回落

小麦期货 下滑0.25%报每蒲式耳4.06-1/4美元，周二收低0.73%。
    
    分析师称，中国大豆和大豆期货涨势支撑CBOT大豆价格。
    
    美国农业部确认，民间出口商上日对中国出售3万吨豆油。
    
    美国农业部称，美国冬小麦优良率为58%，略低于前周的59%。
    
    以下是0149GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%    两日涨跌%  30日移动均  RSI
                                                值          
 CBOT小麦  406.25   -1.00   -0.25%   -0.98%     410.43      49
 CBOT玉米  348.50   -2.50   -0.71%   -0.36%     348.74      55
 CBOT大豆  1029.25  -0.75   -0.07%   +0.88%     997.02      75
 CBOT稻米  9.56     $0.00   +0.00%   -0.78%     $10.03      48
 WTI原油   48.10    $0.07   +0.15%   +1.28%     $47.41      70
 汇率                                                       
 欧元/美   $1.063   $0.000  +0.02%   -0.01%                 
 元                                                         
 美元/澳   0.7418   0.002   +0.23%   +0.73%                 
 元                                                         
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞/李爽  审校 戴素萍/王兴亚)

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