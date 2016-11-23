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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 10:39 BJT

台湾股市：盘中触及两周高位，复兴航空跌停

开盘最初的五分钟没有买家进场，第一笔交易成交于4.68台币，较周一收盘价5.20台币下跌10%，触及跌停。

但大盘摆脱了投资者对于复兴航空的担忧情绪。

运输类指数 涨0.2%。

电子类指数 涨0.6%，金融保险类指数 涨0.1%。(完)

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