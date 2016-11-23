更新版 1-台湾债市：10年增额公债105/11R殖利率跌幅缩减，观望美债走势

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路透台北11月23日 - 台湾10年期增额公债105/11R 周三盘初殖利率一度大跌近8基点，受30年长券因多头轧空殖利率重挫18基点带动；不过随后台股上扬，105/11R殖利率跌幅缩减，市场仍观望美债变数。

不过交易员表示，目前各方对大型银行后续动向猜测颇多，不少人认为大行在本次30年长券初级标售中动作较小，可能在10年增额券日后标售也不会太积极；至于美国新任总统特朗普(川普)的财政和经济政策能否付诸实行，也增添变数。

〞美国有高度的不确定性，看川普的财政政策要不要推? 国会能不能配合?〞一位大型银行交易员说。

交易员认为，近期美债殖利率大幅反弹带动台债殖利率有一波明显走高，但这两天美债沉寂，令台债多头有喘息空间。

前述银行交易员认为，大选后美债殖利率在众多变数之下走高，但台湾央行的货币政策看来变化的可能性不大，殖利率近期大幅变动可能是本地筹码面的一些因素，不能排除1.4%是台10年公债殖利率近期的高点。

本地时间11:21，10年增额公债105/11R发行前交易殖利率跌1.3基点，报1.2680%，先前一度跌近8基点；30年公债105/14期 发行前交易殖利率下跌18基点报1.8700%；台股加权指数 则涨0.71%。

交易员预估，10年公债殖利率今日区间料在1.20-1.30%。

多数美国公债价格周二持稳，此前财政部标售340亿美元五年期公债得到稳健需求。这是本周总计880亿美元公债标售的第二笔。

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