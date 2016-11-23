香港个股：大悦城拟以高至14.5亿元人民币，向高富诺等收购上海商场项目

路透香港11月23日 - 中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产 宣布，拟向包括英国私人地产商高富诺（Grosvenor Group） 等，收购一项位于上海普陀区的商场项目，初步购买价约13.96亿元人民币，最终代价不会超过14.5亿元。

公司的声明称，拟收购的项目名为＂长风景畔广场＂的零售物业，商场自2011年12月开始营运，2015年度的税后亏损2.914亿元，2014年度则为盈利1,380万元。

卖方为高富诺旗下的West Heaven和独立第三方Eagle Development，分别持有该项目八成及两成股权。大悦城表示，将会以现金分期付款方式向卖方支付购买价。

公司表示，是项交易能配合其业务及增加策略，积极在中国一线城市物色高投资宜的合适物业，以赚取稳定及可观的收入。

大悦城周三早盘中段股价涨1.8%，报1.13港元。（完）

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