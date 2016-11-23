香港个股：大悦城拟以高至14.5亿元人民币，向高富诺等收购上海商场项目

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月23日 - 中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产 宣布，拟向包括英国私人地产商高富诺（Grosvenor Group） 等，收购一项位于上海普陀区的商场项目，初步购买价约13.96亿元人民币，最终代价不会超过14.5亿元。
公司的声明称，拟收购的项目名为＂长风景畔广场＂的零售物业，商场自2011年12月开始营运，2015年度的税后亏损2.914亿元，2014年度则为盈利1,380万元。
卖方为高富诺旗下的West Heaven和独立第三方Eagle Development，分别持有该项目八成及两成股权。大悦城表示，将会以现金分期付款方式向卖方支付购买价。
公司表示，是项交易能配合其业务及增加策略，积极在中国一线城市物色高投资宜的合适物业，以赚取稳定及可观的收入。
大悦城周三早盘中段股价涨1.8%，报1.13港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。