台湾汇市：台币盘初走升，因韩元上扬且有外资汇入

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月23日 - 台币兑美元 周三盘初走升。交易员表示，因韩元兑美元 上扬，且有外资汇入，不过市场观望气氛偏浓，交投不兴。
他们指出，美国股市续创新高，台股与美股的联动性也高，且明年企业获利展望将较今年成长，在大盘指数已有所修正下，多少会吸引资金流入投资布局。
〞早上有外资汇入，但最近外资的动向并不一致。〞一银行交易主管说。
另一银行交易员称，今日韩元兑美元也较上日走升，外资在此前自台湾、韩国撤离后，似有回流迹象，此对韩元、台币形成支撑。
本地时间10:37，台币兑美元报在31.893，交投区间介于31.865-32.900，上日收在31.945。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自价平转折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.853/31.872，上日收在31.815。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.850-31.950。
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