台湾汇市：台币盘初走升，因韩元上扬且有外资汇入

路透台北11月23日 - 台币兑美元 周三盘初走升。交易员表示，因韩元兑美元 上扬，且有外资汇入，不过市场观望气氛偏浓，交投不兴。

他们指出，美国股市续创新高，台股与美股的联动性也高，且明年企业获利展望将较今年成长，在大盘指数已有所修正下，多少会吸引资金流入投资布局。

〞早上有外资汇入，但最近外资的动向并不一致。〞一银行交易主管说。

另一银行交易员称，今日韩元兑美元也较上日走升，外资在此前自台湾、韩国撤离后，似有回流迹象，此对韩元、台币形成支撑。

本地时间10:37，台币兑美元报在31.893，交投区间介于31.865-32.900，上日收在31.945。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点自价平转折价；目前一个月美元/台币远汇 报31.853/31.872，上日收在31.815。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.850-31.950。

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