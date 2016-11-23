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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 10:53 BJT

《汇市简讯》美元指数升势止步于长期阻力位

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    * 美元指数几无变化，今日适逢日本假期，亚洲市场交投缓慢
    * 升势在本周进入整理，迎来美国感恩节假期
    * E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油升0.1%，大连铁矿石劲
扬8.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%
    * 动量指标中性，五、10和20日(周)移动均线走升
    * 走势呈现多头格局--只有收在10日移动均线切入位98.09下方才会
打破这一格局
    * 相关图表请点选 reut.rs/2fPMs9Y
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 李爽)

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