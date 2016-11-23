欧洲金融：欧洲央行主张成立“坏账银行”，帮助购买欧元区不良贷款

“许多对创设不良贷款二级市场的障碍...可以通过建立设计良好的资产管理公司来消除，”欧洲央行在金融稳定回顾报告中写道。

“建立资产管理公司的另一个理由与其作为市场蓄水池的能力有关，市场蓄水池可以吸纳多余的不良贷款存量，同时消除解决不良贷款所面临的障碍。”

欧洲央行在该项研究报告中称，只要这些坏账银行以各国当局设定的、经过欧盟执委会批准的“长期经济价值”买入贷款，就不会违反欧盟有关纳税人救助的法规。

如果一家银行在监管机构压力测试下的“负面情境中”面临资本金短缺，设立的此类机构也可以向银行注入资本金。

民间投资者仍需要承担“预期损失”，即贷款的银行账面价值和出售价格之间的差额。