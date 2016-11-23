欧洲金融：欧洲央行主张成立“坏账银行”，帮助购买欧元区不良贷款

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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“许多对创设不良贷款二级市场的障碍...可以通过建立设计良好的资产管理公司来消除，”欧洲央行在金融稳定回顾报告中写道。
“建立资产管理公司的另一个理由与其作为市场蓄水池的能力有关，市场蓄水池可以吸纳多余的不良贷款存量，同时消除解决不良贷款所面临的障碍。”
欧洲央行在该项研究报告中称，只要这些坏账银行以各国当局设定的、经过欧盟执委会批准的“长期经济价值”买入贷款，就不会违反欧盟有关纳税人救助的法规。
如果一家银行在监管机构压力测试下的“负面情境中”面临资本金短缺，设立的此类机构也可以向银行注入资本金。
民间投资者仍需要承担“预期损失”，即贷款的银行账面价值和出售价格之间的差额。
欧洲央行提醒，只有在贷款金额较大、抵押品易于估值的情况下，这种解决办法才最有效，比如在抵押贷款，而在公司贷款领域则可能不太适用。(完) (编译 汪红英/王洋; 审校 张荻)
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