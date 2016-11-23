更新版 1-中国债市：鼓励外资机构加入国债承销团，推进自贸区地方债发行--财政部官员

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路透北京11月23日 - 中国财政部国库司副司长杨瑞金表示，目前境外机构在中国债券市场的参与度还不高，未来将继续鼓励符合条件的外资机构申请加入新一届国债承销团；同时在地方债发行管理方面将积极推进在上海自贸区发行地方债，并及时总结可复制可推广的经验进行推广。

他在中央结算公司周二举办的中国银行间债市境外投资者年会上并称，目前外资机构持有的国债比例较低，持有品种主要是国债和政策性金融债；而且出于防范汇率波动风险的考虑，外资机构主要持有中国国内短期限的政府债券。

他并援引数据介绍称，外资机构持有国债的比例只占国债总规模的约5.4%，且品种单一；期限方面，截至2016年三季度末，境外机构持有代偿期三年以下国债3,880亿元人民币，占比约为68.2%；持有代偿期一年以下地方债34.2亿元，占比82.8%。

“逐步改善我国债券市场投资者结构，促进投资主体多元化是一个长期的过程。”他并称，引入境外机构参与中国债券市场投资，有利于促进政府债券投资主体多元化，促进政府债券发行，同时将进一步吸引境外投资者增加人民币资产的配置，助推人民币国际化进程。

**逐步放开部分商业机构回购交易权限**

出席同一场合的中国央行金融市场司债券交易管理处处长高飞亦认为，中国债券市场余额已跃居世界第三位，且流动性良好，未来央行将逐步放开部分商业机构回购交易权限。

他介绍指出，前三季度包括现券和回购在内的交易量达到550万亿元，同期各类品种发行量达到27.6万亿元，同比增速接近30%。

不过从境外投资者角度来说，高飞称，“我们对外开放的阶段仍然处于一个初始的阶段，境外投资者投资中国债券市场的占比仍然不到2%。”

具体从投资范围来看，高飞指称，境外央行类机构除回购交易外，交易范围基本没有限制，同时亦有部分境外商业机构暂时无法从事回购交易。

“人民银行也在认真的研究，将根据市场的发展情况，适时允许其他境外投资者开展债券回购交易。”他并称，央行亦正就境外登记托管机构交易平台和境内的基础设施之间的合作和互联互通进行统筹规划。

此外，中国央行货币政策二司副处长吕婷婷就人民币国际化取得的最新进展和未来的前景展望发表讲话时称，未来货币政策二司将继续推进人民币国际化工作，巩固人民币作为支付和计价货币的地位，推动金融市场的双向开放，有序实现人民币资本项目的可自由兑换，完善人民币国际化的基础设施，优化跨境人民币清算的安排，加强与境外央行和货币当局的双边合作。